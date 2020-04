Landratsamt Straubing-Bogen Stabwechsel in der Abteilung Bauen und Umwelt – Moritz Seissler folgt auf Petra Harant

Stabwechsel: Moritz Seissler übernimmt im Landratsamt Straubing-Bogen künftig den Arbeitsplatz von Petra Harant. Foto: LRA Straubing-Bogen

Einen Stabwechsel gibt es in der Abteilung 2, Bauen und Umwelt, am Landratsamt Straubing-Bogen. Regierungsrat Moritz Seissler tritt die Nachfolge von Oberregierungsrätin Petra Harant an, die zum Freitag, 1. Mai, an das Landratsamt Passau wechselt. Seissler ist damit zuständig für die juristische Betreuung der Sachgebiete Wasserrecht, Natur- und Umweltschutz sowie Bauverwaltung und Technischer Hochbau.