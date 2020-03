„Jede Meinung ist uns wichtig“ Bürgerbeteiligung für attraktiveren ÖPNV im Landkreis

Foto: LRA

Seit Anfang März besteht für die Bürger die Möglichkeit, sich an einer Umfrage zum ÖPNV im Landkreis Straubing-Bogen zu beteiligen. Die Online-Version dieser Bürgerbeteiligung am neuen Nahverkehrsplan ist bereits auf reges Interesse gestoßen. Ab sofort gibt es den Fragebogen auch in Papierform, so dass auch die Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang sich an der Umfrage beteiligen können.