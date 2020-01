Neujahrsempfang der ÖDP in Straubing „Dieses Jahr muss zum Jahr des Handelns werden!“

Klimaforscher Prof. Dr. Wolfgang Seiler: „Technik und Konzepte für die Rettung stehen zur Verfügung – es fehlt aber immer noch an der politischen Rahmensetzung“.

STRAUBING Die Straubinger „Hubertushalle“ erwies sich am vergangenen Freitagabend als geeigneter Ort für die Mischung aus ernster Wissenschaft, guten Gesprächen unter den 130 Gästen, herzhafter Musik von „Oane wia koane“ und einfachem aber kulinarisch hervorragendem Essen: Der nur alle 2 Jahre stattfindende Neujahrsempfang der beiden ÖDP/PU-Kommunalfraktionen aus Stadtrat und Kreistag hatte Zuspruch wie noch niemals in seiner 30jährigen Geschichte. Der große Andrang lag sicher auch am Vortrag des renommierten Klimawissenschaftlers Prof. Dr. Wolfgang Seiler aus Garmisch-Partenkirchen. Ungeschminkt bereitete der Atmosphärenforscher die Daten für jedermann verständlich auf. Seilers nüchterne Botschaft: „Das 2-Grad-Ziel ist nicht mehr erreichbar; umso wichtiger ist jetzt, dass wirklich alles getan wird, unseren Nachkommen noch schlimmere Folgen zu ersparen. Das angebrochene neue Jahr muss zum Jahr des Handelns werden.“ Die tröstliche Nachricht sparte sich Prof. Seiler für den Schluss seines Vortrages auf: „Die technischen Lösungen zur Rettung sind bekannt und vorhanden. Wir können die Dinge in den Griff bekommen. Es fehlen aber die richtigen politischen Rahmenbedingungen, damit z.B. die effiziente Nutzung der auch ökonomisch immer attraktiver werdenden erneuerbaren Energien nicht länger behindert wird. Der Kohleausstieg darf nicht erst 2038 abgeschlossen werden – das ist nämlich zu spät!“

In seiner Funktion als Leiter des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung in Garmisch-Partenkirchen hat Seiler schon vor Jahren auch ein regionales Klimamodell für Bayern erstellt und frühzeitig vor erheblichen Veränderungen der meteorologischen Verhältnisse weltweit und speziell in Bayern gewarnt. Auch beim ÖDP/PU-Neujahrsempfang wartete er mit regionalen Zahlen auf. So wies er nach, dass die Durchschnitttemperatur für Straubing im letzten Jahrhundert bereits um 2 Grad angestiegen ist, also weit höher als im planetarischen Durchschnitt von 1,2 Grad. „Wem das dennoch auf den ersten Blick nicht dramatisch erscheint, der möge bedenken, dass zwischen heute und der letzten Eiszeit der Unterschied der Durchschnittstemperatur nur 4 Grad beträgt!“ Bedrohlich wirkte auch Seilers Forschungsergebnis, wonach der Klimawandel unsere Region genauso wie ganz Deutschland trockener machen wird: „Die Fichte ist als Brotbaum der bayerischen Forstwirtschaft verloren und die gesamte Landwirtschaft wird unter der zunehmenden Trockenheit leiden.“

Klar widerlegte Seiler die beliebte These der Klimaleugner, wonach der Mensch nichts mit der Erhitzung zu tun habe, weil das Klima von der Sonnenstrahlung abhängt. „Ja, die Sonnenstrahlung verläuft in Zyklen und wir hatten bis in die 1960er Jahre eine Zunahme der Solarstrahlung; seitdem befinden wir uns in einer abfallenden Phase des Sonnenzyklus und hätten eigentlich mit sinkenden Durchschnittstemperaturen zu rechen – das Gegenteil ist aber der Fall!“

Seine Dankesrede an Prof Seiler nutzte Fraktionsvorsitzender Bernhard Suttner zum Appell, bei den anstehenden Kommunalwahlen „den Klimaleugnern, Verharmlosern der Probleme und nationalistischen Gegnern der allgemeinen Menschenrechte keine Stimme zu geben.“ Er lobte den 5. Abschnitt des kürzlich beschlossenen Bundesklimaschutzgesetzes, weil dort der „öffentlichen Hand also insbesondere auch den Kommunen eine Vorbildfunktion in Sachen Klimaschutz zugewiesen wird.“ Suttner wörtlich: „Es wird künftig mehr denn je die Aufgabe kritischer Kommunalpolitikerinnen sein, dies im Alltag durchzusetzen: Bauen mit Holz statt Beton, Bauleitplanung nach öko-sozialen Kriterien, Eigenstromerzeugung auf allen kommunalen Dächern, Dienstfahrten mit emissionsarmen, besser emissionsfreien Fahrzeugen, konsequente Beschaffung nach den Kriterien ökologisch, fair und regional, vor allem auch die Prüfung der Null-Variante bei fragwürdigen Projekten – so sieht Vorbildfunktion im Sinn von Klimaschutz, Natur- und Artenschutz aus.“