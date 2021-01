Einkaufsgutschein Taler-Gewinnerin 2020 kommt aus Burglengenfeld

Hildegard Melde heißt die glückliche Gewinnerin des Hauptpreises des Taler-Gewinnspiels 2020 des Wirtschaftsforums Burglengenfeld. Der Vorsitzende des Wirtschaftsforums (WIFO), Benedikt Göhr, überraschte die Burglengenfelderin mit einem 500-Euro-WIFO-Einkaufsgutschein.

Burglengenfeld. Einen Einkaufsgutschein über 300 Euro erhielt Gaby Steichele aus Maxhütte und ein Gutschein über 100 Euro ging an Silvia Roth in Teublitz. Neben den drei Hauptgewinnen wurden noch über 60 Einkaufsgutscheine über 20 und 30 Euro der teilnehmenden Betriebe verlost.

Glücksfee war in diesem Jahr Benedikt Göhr, der gemeinsam mit Citymanager Wolfgang Dantl die Auslosung durchführte. „Das Taler-Gewinnspiel ist einfach unsere Vorweihnachtstradition. Damit möchten wir Kaufkraft in Burglengenfeld binden und die Menschen einmal mehr animieren ihre Einkäufe vor Ort zu erledigen. Aber wir möchten unseren Kunden natürlich auch was zurückgeben und den Gewinnern stellvertretend für alle Kunden ganz einfach auch mal Danke für Ihre Treue sagen!“, so der WIFO-Vorsitzende.

Bei der Übergabe des Hauptgewinns freute sich die Gewinnerin: „Mein Mann, meine Tochter und ich haben schon jahrelang beim Talerspiel mitgemacht, aber noch nie etwas gewonnen und jetzt ist es gleich der Hauptgewinn.“ Ganz sicher wird sie auch Ende 2021 wieder ihr Taler-Glück versuchen. Das Taler-Gewinnspiel des Wirtschaftsforums Burglengenfeld ist inzwischen fester Bestandteil des WIFO-Programms am Ende eines Jahres. Bei der beliebten Aktion gibt es ab zehn Euro Einkaufswert einen Taleraufkleber ins Sammelheft. Über 900 Sammelhefte sind so im Jahr 2020 für Preise im Wert von insgesamt fast 2.400 Euro zusammengekommen.