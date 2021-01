Landkreis Amberg-Sulzbach Zahlen stimmen optimistisch – Impfbereitschaft in der Region ist vorhanden

Die Corona-Schutzimpfung gilt als großer Hoffnungsträger im Kampf gegen das Coronavirus. Dabei kommt es vor allem auf die Impfbereitschaft der Menschen an. „Für den Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg stimmen die Zahlen optimistisch“, werden Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny in einer Pressemitteilung des Landratsamtes zitiert.

Landkreis Amberg-Sulzbach. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Bislang haben sich bereits 15.643 Menschen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg telefonisch oder via Internet für einen Impftermin in den Impfzentren Sulzbach-Rosenberg und Amberg registrieren lassen. Reisinger und Cerny berufen sich hierbei auf eine Statistik, die der BRK-Kreisverband Amberg-Sulzbach für die einzelnen Gemeinden erstellt hat.

„Erfreulich viele Menschen, die unseren besonderen Schutz verdienen und die höchste Impfpriorität besitzen, möchten sich gegen das Virus impfen lassen. Das ist eine gute Entwicklung für die Pandemie-Bekämpfung im Amberg-Sulzbacher Land“, betont Landrat Richard Reisinger.

In den vergangenen Tagen hatten rund 10.000 Stadt- und Landkreisbewohner über 80 Jahre Post von Landrat Richard Reisinger und Oberbürgermeister Michael Cerny mit der Einladung zur Corona-Schutzimpfung erhalten. Wer sich aus dieser Gruppe bislang noch nicht hat registrieren lassen, der kann dies im Internet unter www.impfzentren.bayern oder telefonisch unter 09621/ 162297100 nachholen. Die Hotline für die Impf-Registrierung ist wochentags von 8 bis 17 Uhr, freitags bis 13 Uhr geschaltet.