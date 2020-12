Zuschüsse bewilligt Bayerische Landesstiftung unterstützt Projekte im Landkreis Schwandorf

Der Stiftungsrat der Bayerischen Landesstiftung hat die Beschlüsse seiner 148. Sitzung erstmals im Umlaufverfahren gefasst. Die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl und die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder freuen sich, dass auch wieder Maßnahmen aus dem Landkreis Schwandorf zum Erhalt wichtiger Kulturgüter bedacht werden.

Landkreis Schwandorf. Für die Sanierung der Fassade an einem Anwesen in der Neunburger Straße in Schwarzhofen wird ein Zuschuss in Höhe von 3.830 Euro bewilligt.

Für Notsicherungsarbeiten an der ehemaligen Schlosskapelle am Asamweg 4 in Pirkensee, Gemeinde Maxhütte-Haidhof, wird ein Zuschuss in Höhe von 6.800 Euro bewilligt.

Der Katholischen Kirchenstiftung St. Andreas Winklarn wird zur Innenrenovierung und zur Neueinrichtung der Sakristei in der Kath. Pfarrkirche St. Andreas in Winklarn ein Zuschuss in Höhe von 8.500 Euro bewilligt.