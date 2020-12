Weiden Bauantrag zum Neubau und der Erweiterung der medbo eingereicht

Oberbürgermeister Jens Meyer, Sachgebietsleiter Bau medbo Marco Hutzler, Baudezernent Oliver Seidel, Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher. Foto: Stadt Weiden

Am Mittwoch, 9. Dezember, wurde der Bauantrag zum Neubau und der Erweiterung einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (KJPP) in Weiden in der Oberpfalz eingereicht. Hierzu begrüßten Oberbürgermeister Jens Meyer, Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher und Baudezernent Oliver Seidel den Sachgebietsleiter Bau der medbo, Marco Hutzler, im Neuen Rathaus.