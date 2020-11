Spende Honig für sozial schwache Mitbürgerinnen und Mitbürger

: Lange Tradition wird auch 2020 fortgesetzt: Bürgermeister Thomas Gesche, Imkerverein Vorsitzender Michael Schöberl und seine Vertreterin Elfriede Marek sowie Ordnungsamtsleiter Wolfgang Weiß bei der Übergabe der Honiggläser. Foto: Charline Dechant

Weihnachtsgeste mit Tradition: Der Imkerverein Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof hat im Rathaus 36 Honiggläser an Bürgermeister Thomas Gesche als Spende überreicht. Gesche freute sich über den Besuch im Rathaus und versprach, die Stadt werde den Honig in der Vorweihnachtszeit wie gewohnt an sozial schwächere Bürger weitergeben.