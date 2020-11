Bis 12. Dezember US-Streitkräfte führen in der Oberpfalz Manöver mit Gefechtsübung durch

In der Zeit vom 30. November bis zum 12. Dezember wird im Regierungsbezirk Oberpfalz ein US-Manöver mit Gefechtsübung durchgeführt.

Weiden. Beteiligt sind 150 Teilnehmer mit 25 Radfahrzeugen. Im Übungsgebiet sind einige Gemeinden und Städte betroffen! Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab: Altenstadt an Waldnaab, Schwarzenbach, Freihung, Grafenwöhr, Parkstein, Neustadt an Waldnaab, Störnstein, Püchersreuth, Weiherhammer, Windischeschenbach. Im Landkreis Tirschenreuth: Plößberg, Bärnau, Falkenberg, Mähring, Mitterteich, Neualbenreuth, Tirschenreuth, Waldsassen, Wiesau.

Die Übung findet teilweise nachts im freien Gelände statt. Manövermunition, sowie Pyrotechnik und Nebeltöpfe kommen zum Einsatz. Die Verkehrsteilnehmer werden bei Tag und bei Nacht um erhöhte Vorsicht gebeten.