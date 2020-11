Coronavirus Am Montag 22 neue Fälle im Landkreis Schwandorf

Ob die niedrigere Fallzahl von 22 Fällen am Montag, 16. November, im Landkreis Schwandorf der Tatsache geschuldet ist, dass am Montag weniger Befunde eingehen, weil am Sonntag weniger getestet wird, oder ob der Teil-Lockdown mit 14-tägiger Verzögerung jetzt wirkt, werden die nächsten Tage zeigen.