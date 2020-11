Maxhütte-Haidhof Honigspende an Dr.-Loewsche-Einrichtung weitergeleitet

Die Honigspende der heimischen Imker, vertreten durch 1. Vorsitzenden des Imkervereins Michael Schöberl (re.) und Elfriede Marek (2te v. re.) reichte Erster Bürgermeister Rudolf Seidl (links) an Birgit Spitzer (2te v. li.), stellvertretende Leiterin der Loewschen Einrichtung in Maxhütte-Haidhof, weiter. Foto: Anita Alt/Stadt Maxhütte-Haidhof

Die Imker des Imkervereins Burglengenfeld/Maxhütte-Haidhof e. V. hatten Honig an Bürgermeister Rudolf Seidl vor dem Maxhütter Rathaus übergeben. Diese Spende wurde wieder an eine soziale Einrichtung vor Ort weitergeleitet – sie ging an die Dr. Loewsche Einrichtung, Haus Maxhütte-Haidhof.