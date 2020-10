Burglengenfeld 800 Euro für ledige junge Frauen – jetzt bewerben für Brautgeschenke aus der Aussteuer-Stiftung

Im Burglengenfelder Rathaus erinnert unter anderem ein Ölgemälde aus dem Jahr 1901 an die Ehrenbürgerin der Stadt. Es zeigt Josefine Haas mit Tochter Louise. Foto: Michael Hitzek/Stadt Burglengenfeld

Am 25. März 2021 werden aus den Erträgen der Aussteuer-Stiftung Burglengenfeld wieder Brautgeschenke zu je 800 Euro an ledige Bewerberinnen verlost. Aufgrund der derzeit gültigen Stiftungssatzung werden die Brautgeschenke sofort an die Gewinnerinnen ausbezahlt. Für die Auslosung 2021 werden Bewerberinnen zugelassen, die im Jahre 2002 geboren sind.