Pandemie Neun neue Fälle im Landkreis Schwandorf – Grundschule in Ettmannsdorf öffnet sechs von acht Klassen

Neun neue Fälle an einem Tag belegen, dass der Landkreis Schwandorf von der Tendenz, die in den letzten Tagen um uns herum zu beobachten war, leider nicht verschont bleibt. Die Infektionen betreffen in fünf Fällen Schwandorf, in zwei Fällen Burglengenfeld sowie Nabburg und Oberviechtach.

Landkreis Schwandorf. Aktuell sieht die Bilanz so aus: Es gibt 664 bestätigte Infektionen, statistisch wieder genesen sind 601 Fälle, noch aktiv sind 42 Fälle, 21 Personen sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Dienstag, 20. Oktober, bei 18,94 und wird am Mittwoch auf über 20 ansteigen.

Da dieser Wert stets auf 100.000 Einwohner bezogen berechnet wird und der Landkreis Schwandorf gemäß der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2020 148.105 Einwohner hat, sind für den Landkreis folgende Infektionszahlen von Belang: Der untere Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche wird ab einer absoluten Zahl an Infektionen von 52 erreicht. Der obere Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche wird ab einer absoluten Zahl an Infektionen von 74 erreicht.

Wie am 14. Oktober berichtet, befinden sich zwei der acht Klassen an der Grundschule in Ettmannsdorf in Schwandorf in Quarantäne. Weitere sechs Klassen waren von einer vorübergehenden Schulschließung betroffen, bis die Ergebnisse der Testungen des Lehrerkollegiums vorliegen. Da diese Testungen negativ ausfielen, wird die Schule am Mittwoch den Unterricht mit sechs Klassen wieder aufnehmen. Informationen zum Coronavirus sind im Internet unter corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.