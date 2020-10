Coronavirus Drei neue Fälle im Landkreis Schwandorf – Grundschule in Ettmannsdorf bis auf Weiteres geschlossen

Am Mittwoch, 14. Oktober, sind im Landkreis Schwandorf drei neue Infektionen festgestellt worden, die Stulln, Nittenau und Teublitz betreffen.

Landkreis Schwandorf. An der Grundschule in Ettmannsdorf in Schwandorf wurde eine zweite Person positiv getestet, die aber nicht in der Statistik des Landkreises Schwandorf zu führen ist (Wohnortprinzip). Als Folge dessen befinden sich ab Mittwoch zwei der acht Klassen in Quarantäne. Weitere sechs Klassen dieser Schule befinden sich nicht in Quarantäne, sind aber von der vorübergehenden Schulschließung betroffen, bis die Ergebnisse der Testungen des Lehrerkollegiums vorliegen.

Informationen zum Coronavirus sind auf der Homepage im Internet unter corona.landkreis-schwandorf.de zusammengefasst.