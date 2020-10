Bundespreis „Zu gut für die Tonne“ – jetzt bewerben für Engagement gegen Lebensmittelverschwendung

„Unsere Lebensmittel sind zu gut für die Tonne. In ihnen stecken viel Arbeit und wertvolle Ressourcen wie Wasser und Energie – sie haben unsere Wertschätzung verdient“, betont die SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder und weist auf den Bundespreis 2021 „Zu gut für die Tonne“ hin.

Wernberg-Köblitz. Immer noch würden viel zu viele Lebensmittel von Industrie, Großverbrauchern, Handel und Privathaushalten als Abfall entsorgt – fast zwölf Millionen Tonnen jedes Jahr. Die Hälfte davon fällt in privaten Haushalten an, jede und jeder wirft pro Jahr ungefähr 75 Kilogramm Lebensmittel weg. „Dagegen müssen wir gemeinsam etwas tun. Wir brauchen dafür das Engagement und die Kreativität aller Beteiligten sowie ein weiteres Umdenken in der Gesellschaft. Wenn wir uns des Wertes unserer Lebensmittel und des Ressourcenverbrauchs bei ihrer Herstellung bewusst sind, werfen wir sie nicht achtlos weg“, so die Abgeordnete.

Rund 820 Liter Wasser seien beispielsweise geflossen, bis ein Kilogramm Äpfel verzehrfertig im Supermarktregal liege, 1.610 Liter würden gebraucht, um ein Kilogramm Weißbrot herzustellen. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher, Initiativen und Unternehmen engagieren sich bereits gegen die alltägliche Verschwendung unserer Mittel zum Leben. Der Bundespreis „Zu gut für die Tonne“ will diesem Engagement gegen Lebensmittelverschwendung weiteren Schwung geben.

Bis zum 13. November 2020 können sich Unternehmen, Verbände, Vereine, Kommunen, Forschungseinrichtungen und Einzelpersonen bewerben. Gesucht sind Projekte jeder Art mit einer guten Idee, die hilft, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Der Preis wird in den Kategorien Handel, Gastronomie, Produktion & Landwirtschaft, Gesellschaft & Bildung sowie Digitalisierung vergeben. Für innovative Konzepte und Projekte in der Start- oder Entwicklungsphase werden Förderpreise im Gesamtwert von 15.000 Euro verliehen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zugutfuerdietonne.de.