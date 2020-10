Am 22. Oktober Zweite gemeinsame Demokratiekonferenz der Stadt Weiden mit dem Landkreis Neustadt

Arno Speiser, Kreisjugendring Neustadt, Theresa Weidhas, Jugendforum Weiden, und Herbert Schmid, Arbeit und Leben in Bayern GmbH. Foto: Siegfried Bühner

Am Donnerstag, 22. Oktober, um 18 Uhr, startet in der Weidener Max-Reger-Halle im Gustav-von-Schlör-Saal die zweite gemeinsame Demokratiekonferenz der Stadt Weiden in der Oberpfalz mit dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab.