Maxhütte-Haidhof Förderpumpe im Brunnen Hoferlberg ausgetauscht

Volker Schneeberger, Leiter Wasserwerk, Mitarbeiter der Firma WILO Anlagenbau GmbH, Hof, Matthias Wagner, Wasserwart. Foto: Jutta Schulz

Die Wasserversorgung im Stadtgebiet von Maxhütte-Haidhof wird durch die Brunnenanlage Rappenbügl, Hagenau und Hoferlberg sichergestellt. Das geförderte Rohwasser wird dem Wasserwerk in Rappenbügl zugeleitet und von dort in das Versorgungsnetz abgegeben. In 2019 wurden von den rund 4.000 Haushalten in Maxhütte-Haidhof rund 550.000 Kubikmeter verbraucht.