Geistliche geben ihren Segen Stadt Amberg übernimmt Gebäude in der Regierungsstraße

Der katholische Stadtpfarrer von St. Martin Thomas Helm (links) und der evangelische Pfarrer Matthias Weigart segnen die neuen Räumlichkeiten der Stadt Amberg. Foto: Susanne Schwab, Stadt Amberg

Einst war eine Filiale der HypoVereinsbank hier untergebracht, im Herbst 2018 zog das Bayerische Zentrum für Medienkompetenz in der Frühpädagogik in die Räumlichkeiten ein – und jetzt, nach dessen Auszug, hat die Stadt Amberg das Gebäude in der Regierungsstraße 11 übernommen.