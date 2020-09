Erlebnistag an der Vils Spaß und lehrreiche Unterhaltung mit dem Ferienprogramm – Erde, Wasser und Luft standen im Mittelpunkt

Foto: Christina Frick/Stadt Amberg

Zu einem Erlebnistag an der Vils waren Kinder im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Amberg eingeladen. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Einblick in die wertvollen Naturgeschehnisse des nahe gelegenen Flusses gewinnen. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Jugendzentrum Klärwerk, der Kommunalen Jugendarbeit Amberg und der Umweltwerkstatt Amberg statt.