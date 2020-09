Terminreservierung erforderlich Corona-Testzentrum für jedermann – Landkreis Neustadt an der Waldnaab und Stadt Weiden informieren

Foto: Wladimir Bulgar/123rf.com

Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden in der Oberpfalz betreiben ab Donnerstag, 3. September, das gemeinsame Corona-Testzentrum auf dem neuen Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße in Weiden.