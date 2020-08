Neue Regelung Eine Viertelstunde Parken in der Schwandorfer Innenstadt ist jetzt kostenfrei

Besucherinnen und Besucher der Schwandorfer Innenstadt dürfen nun eine Viertelstunde auf ausgewiesenen Parkplätzen kostenlos parken. Der Stadtrat hat in der Sitzung am 21. Juli diese Vergünstigung einstimmig beschlossen.

Schwandorf. „Diese ,Kulanzzeit‘ von einer Viertelstunde soll es ermöglichen kurze Besorgungen -– schnell etwas abholen, Brot und Semmeln kaufen, ein Eis holen – zu erledigen, ohne einen Parkschein zu lösen“, so OB Andreas Feller. Wenn 15 Minuten nicht ausreichen, ist ein Parkschein zu lösen und dieser gut sichtbar im Fahrzeug auszulegen. An den 21 Parkscheinautomaten der Stadt Schwandorf wird auf diese Regelung mit gut sichtbaren Aufklebern hingewiesen. Wer nicht das passende Kleingeld dabei hat, kann seinen Parkschein auch elektronisch per Handy (per App oder per SMS) lösen.