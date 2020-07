Hoher Besuch Türkischer Generalkonsul zu Gast in Weiden

Am Mittwoch, 29. Juli, hieß Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer den Türkischen Generalkonsul der Republik Türkei aus Nürnberg, Serdar Deniz, in Weiden herzlich willkommen.

Weiden. Anlass seines Besuches war eine Spendenübergabe an das Klinikum Weiden, der durch die Initiative von Mustafa Akbaba, Herausgeber der deutsch-türkischen Zeitschrift „Bayern aktuell“ und Regionalvertreter der türkischen Tageszeitung „Sabah“, zustande gekommen ist. Der Regionalvertreter der türkischen Tageszeitung „Hürriyet“ sowie der Nachrichtenagentur „Demirören Agency“, Taner Tüzün, sowie der Sprecher der Türkischen Initiative Nürnberg, Ismail Akpinar ,und der Vereinsvorsitzende der SV Anadoluspor Weiden, Arif Tombas, begleiteten den hohen Besuch.

Den Fußweg zur Besichtigung des Alten Rathauses in Weiden verkürzte Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz mit kurzweiligen Erläuterungen zur Stadtgeschichte. „In Weiden sind 437 türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie 249 Mitbürgerinnen und Mitbürger mit doppelter Staatsbürgerschaft zu Hause, die sich hier sehr wohl fühlen. Sie sind ein wertvoller Teil unserer Stadtgesellschaft“, so der Rathauschef. Vor dem kunstvoll gestalteten Glasfenster im großen Sitzungssaal des Alten Rathauses übergab Oberbürgermeister Jens Meyer eine Porzellantasse aus der Stadt Weiden Edition an Generalkonsul Deniz.