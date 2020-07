Tourismus Spannende Anregungen für den „Urlaub daheim“

Die Mädels-Runde unterwegs mit dem Buggy in Saubersrieth bei Moosbach. Foto: Christian Simmerl

In diesem Jahr wollen viele Menschen die schönste Zeit des Jahres lieber in Deutschland als im Ausland oder gar an exotischen Urlaubszielen verbringen. Dies ist ein großer Lichtblick für die gerade sehr schwierige Situation der Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe. Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab startet daher auf Basis seiner „Denk mal NEW“-Marke die Kampagne„NEW Urlaub – Einfach Echtes erleben“.