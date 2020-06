Umleitung ausgeschildert Baustellen in Burglengenfeld – Bauarbeiten für neuen Fußgängerüberweg am Marktplatz beginnen

Am Mittwoch, 1. Juli, beginnen in Burglengenfeld die Vorbereitungen für den Bau eines Fußgängerüberwegs am Oberen Marktplatz zwischen der Sparkasse und Karl Mode. Die Staatsstraße 2397 muss aus diesem Grund halbseitig für den Verkehr gesperrt werden, es ist mit Behinderungen zu rechnen.