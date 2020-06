„Digital für alle“ Rundgang durch den Reichstag – Marianne Schieder beteiligt sich an Premiere des Digitaltags

Am Freitag, 19. Juni, findet auf Einladung der Initiative „Digital für alle“ der „Digitaltag“ statt. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Neben Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Soziales und öffentliche Hand beteiligt sich auch die Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder.

Wernberg-Köblitz. Bei einem virtuellen Rundgang durch den Deutschen Bundestag erklärt die SPD-Abgeordnete, wie das Parlament funktioniert, welche Orte sie besonders faszinieren und was es sonst noch im Reichstagsgebäude zu entdecken gibt. Unter dem Hashtag „#digitalmiteinander“ soll der Digitaltag am 19. Juni Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammenbringen und bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Der Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Online-Formaten erklären, erlebbar machen, Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für kontroverse Debatten schaffen.

„Ich beteilige mich gerne und gewähre einen Blick hinter die Kulissen des Parlaments. Der Bundestag bietet viele – auch unerwartete – Orte mit faszinierender Architektur und Kunst“, erklärt Marianne Schieder. Sie wolle das Herz der Demokratie erfahrbar machen und Hintergründe aus ihrer inzwischen fast 15-jährigen Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete schildern. Das Video ist am Freitag ab 14 Uhr auf der Facebookseite von Marianne Schieder zu sehen.

Es steht allen offen, sich mit eigenen Aktionen und Online-Events einzubringen – ob Privatperson, Verein, Unternehmen oder öffentliche Hand. Die einzelnen Aktivitäten werden im Internet unter www.digitaltag.eu thematisch geordnet, um es jeder Bürgerin und jedem Bürger zu ermöglichen, sich ein individuelles Programm zusammenzustellen. Nach der Premiere am 19. Juni soll der Digitaltag künftig jährlich durchgeführt werden. Zudem wird im Rahmen des Digitaltags ein Preis für digitales Miteinander verliehen Informationen und Hintergründe zur Initiative „Digital für alle“ sowie zum Digitaltag, den Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten gibt es im Internet unter www.digitaltag.eu.