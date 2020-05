Am 2. Juni Landratsamt Schwandorf telefonisch nicht erreichbar – Telekom stellt Telefonanschluss auf IP um

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 2. Juni, wird ab 9 Uhr der Telefonanschluss des Landratsamtes Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 4710 durch die Telekom auf die neue IP-Technik umgestellt. Die Umstellung wird rund eine Stunde dauern. In dieser Zeit sind keine Telefonate möglich, sodass die Kreisbehörde auch von außen nicht erreichbar ist. Die Rufnummern ändern sich durch die Umstellung nicht. Auch die Erreichbarkeit per Mail ist nicht betroffen.