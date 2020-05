Jubilar Innenminister Herrmann gratuliert Schwandorfs Alt-OB Helmut Hey zum 70. Geburtstag

Foto: Ursula Hildebrand

„Sie haben Schwandorf mit Ihrer vorausschauenden Kommunalpolitik aktiv gestaltet und die Entwicklung der Stadt in vielfältiger Weise vorangebracht.“ Das schreibt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in einem Glückwunschbrief an den Schwandorfer Altoberbürgermeister Helmut Hey zu dessen 70. Geburtstag am 18. Mai.