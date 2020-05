Baustelle Die Sanierung der Pfarrer-Gschwendtner-Straße in Steinberg am See startet

Foto: Gemeinde Steinberg am See

Am Donnerstag, den 7. Mai, beginnen nach fast dreijähriger Verzögerung die Bauarbeiten zur Erneuerung der Pfarrer-Gschwendtner-Straße in Steinberg am See.