Großer Erfolg Der „Maxhütter Groschen“ feiert seinen ersten Geburtstag

Als großer Erfolg zeigt sich das Gutscheinsystem „Maxhütter Groschen“ in der Stadt Maxhütte-Haidhof. Seit April letzten Jahres können Bürgerinnen und Bürger ihren Lieben mit diesem Gutschein Freude schenken.

Maxhütte-Haidhof. Der Beschenkte hat die ultimativ freie Auswahl und findet sicherlich etwas Passendes in einem der teilnehmenden Geschäfte. Hier kann er dann problemlos den Einkaufsgutschein einlösen und hat ein Geschenk nach seinen Wünschen. Es profitieren somit der Schenkende, der Beschenkte und natürlich auch die Geschäfte in Maxhütte-Haidhof.

Dass der „Maxhütter Groschen“ ein voller Erfolg ist, zeigt die Statistik: Zwischenzeitlich sind mehr als 1.400 Gutscheine im Umlauf und werden somit fleißig verschenkt. Eingelöst werden kann der „Maxhütter Groschen“, der einen Wert von zehn Euro hat und zeitlich unbegrenzt ist, zwischenzeitlich bei fast 50 Geschäften und Dienstleistern. Auf unserer Homepage findet man eine Liste mit allen teilnehmenden Geschäften und Dienstleistern. Ebenso erhält man beim Kauf der Gutscheine eine Liste aller mitwirkenden Geschäfte. Wer bereits einen Gutschein besitzt, kann per QR-Reader am Handy diesen scannen und sich dann mobil übers Handy die Teilnehmerliste ansehen.

Erwerben kann man den „Maxhütter Groschen“ bei der Stadtkasse im Rathaus (1. OG, Zimmer 106), sowie in der Postfiliale Pia Chwastek und im „S‘Kramerladl“ in Leonberg. Geschäfte, Firmen oder Dienstleister, die als Akzeptanzstelle dabei sein möchten beim Gutscheinsystem, erhalten Auskunft im Rathaus unter der Telefonnummer 09471/ 3022-227 oder per Mail an angelika.niedermeier@maxhuette-haidhof.de.