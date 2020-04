Coronavirus Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab bisher insgesamt 416 Personen bestätigt infiziert

Foto: 123rf.com

Das Gesundheitsamt Weiden-Neustadt an der Waldnaab meldet am Montag, 6. April, weitere Infektionsfälle. Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurden bisher insgesamt 416 Personen bestätigt infiziert.