Coronavirus Publikumsverkehr im Rathaus in Wackersdorf wird eingeschränkt

Der Publikumsverkehr im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf-Steinberg am See wird ab Mittwoch, 18. März, eingeschränkt.

Wackersdorf. Die Behörde hält ihre Dienstfähigkeit voll aufrecht, empfängt Besucher aber nur noch in dringenden Fällen und nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 09431/ 7436-0 oder per Mail an info@wackersdorf.de. Dies gilt insbesondere für Bürgerbüro und Standesamt.