Coronavirus Stadt Weiden informiert über Wirtschaftshilfen

Foto: 123rf.com

Wegen der rapiden Ausbreitung des Coronavirus hat Ministerpräsident Markus Söder ab sofort den Katastrophenfall in Bayern ausgerufen. Um die Wirtschaft zu schützen, stellt das Land bis zu zehn Milliarden Euro bereit. Ferner kündigte er Soforthilfen für Betriebe an, „die jetzt in Not kommen“. Dazu zählte er das Gastgewerbe, ausdrücklich aber auch Kulturschaffende. Um all dies zu finanzieren, werde die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt.