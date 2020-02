Stadt Weiden informiert Infobroschüren zur Kommunalwahl im Rathaus erhältlich

Foto: Stadt Weiden

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit zu den in Bayern stattfindenden Kommunalwahlen am 15. März eine Broschüre und einen Flyer mit wichtigen Basisinformationen über die Aufgaben und Organisation der Gemeinden, den Ablauf der Wahlen und die vielfältigen Möglichkeiten der Stimmenvergabe herausgegeben.