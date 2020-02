Landkreis verdichtet Fahrten Bahnanbindung des Städtedreiecks verbessert

Der Landkreis Schwandorf hat den Verkehr der Linie 41 im Städtedreieck weiter verdichtet.

STÄDTEDREIECK. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Teublitz profitieren von Montag bis Freitag von zwei Expressfahrten mit direkter Anbindung an den Bahnhof Maxhütte-Haidhof im morgendlichen Berufsverkehr. Landrat Thomas Ebeling freut sich, dass der Landkreis „mit diesen beiden zusätzlichen Expressverbindungen eine weitere Verbesserung der Anbindung an den Bahnhof in Maxhütte-Haidhof ermöglicht. Ziel muss es sein, den Individualverkehr Richtung Regensburg zu reduzieren, um die Autobahn zu entlasten. Daher werden wir auch weiterhin die Augen offenhalten, wie wir den öffentlichen Nahverkehr stärken können“, bekräftige der Landrat.

In Zusammenarbeit mit dem Regensburger Verkehrsverbund wurden zwei zusätzliche Fahrten von Burglengenfeld über Teublitz nach Maxhütte-Haidhof zum Bahnhof realisiert. Um 6.06 und 6.41 Uhr ab Burglengenfeld Gymnasium mit Ankunft um 6.23 Uhr beziehungsweise um 6.58 Uhr am Bahnhof in Maxhütte-Haidhof können die Bürgerinnen und Bürger seit dem 1. Februar zusätzlich zu den bisherigen Verbindungen weitere Anschlusszüge am Bahnhof in Maxhütte-Haidhof erreichen, ohne das Auto nutzen zu müssen. Besonders die Teublitzer profitieren von der Routenführung dieser beiden zusätzlichen Fahrten durch eine direkte Verbindung nach Maxhütte-Haidhof. Bei den bisherigen Fahrten der Linie 41 zum Bahnhof nach Maxhütte-Haidhof müssen die Fahrgäste aus Teublitz den Umweg über Burglengenfeld in Kauf nehmen. Dieser Umweg fällt bei den beiden neuen Fahrten nun weg. Das verbesserte Angebot freut auch die Teublitzer Bürgermeisterin Maria Steger. „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, der es Pendlern ermöglicht, den Weg zur Arbeit besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewältigen“, lobte Steger. Weitere positive Aspekte stellte die Bürgermeisterin von Maxhütte-Haidhof, Dr. Susanne Plank, heraus: „Dies stellt auch für uns eine Verbesserung dar, weil die Parkplatzsituation sich dadurch entspannen kann. Es ist ein weiterer Schritt, den ÖPNV im Städtedreieck zu verbessern“. Mit einem großen Dankeschön an alle Beteiligten würdigten die Vertreter des Städtedreiecks insbesondere auch „das starke Engagement unseres Landrats für den ÖPNV“. Der aktuelle Fahrplan der Linie 41 mit den beiden neuen Expressfahrten ist unter anderem auf der Webseite des Landkreises Schwandorf unter geoportal.landkreis-schwandorf.de abrufbar.