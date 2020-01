Familienbild im Wandel Kinderferienbetreuung in Weiden und Neustadt an der Waldnaab

(Foto: Reinhold Dobmeier)

Am Mittwoch, 29. Januar, stellte das Lokale Bündnis für Familie in Weiden in der Oberpfalz und Neustadt an der Waldnaab den neukonzipierten Flyer zur Ferienbetreuung im Neuen Rathaus vor. Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Entwicklung und Förderung eines kinder- und familiengerechten Umfeldes wurde der Flyer mit allen Angeboten und Aktion zur Ferienbetreuung überarbeitet und aktualisiert. Er enthält eine Übersicht und Ansprechpartnerinnen und -partner im Stadtgebiet Weiden und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.