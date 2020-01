Winterklausur im Landkreis Schwandorf Freie Wähler nehmen einen „Koffer voller Ideen für das Jahr 2020“ mit nach München

(Foto: Freie Wähler Landtagsfraktion)

Neue Impulse für die Energiewende, dezentraler Hochwasserschutz, die deutsch-amerikanische Partnerschaft, die Zukunft der beruflichen Schulen und das Ehrenamt in Bayern: Bei ihrer Winterklausur in Schwandorf hat sich die Freie-Wähler-Landtagsfraktion mit den Kernthemen ihrer Regierungsarbeit in den kommenden Monaten befasst. Am Freitagvormittag ist die Tagung mit einer Pressekonferenz zu Ende gegangen.