Öffentliche Informationsveranstaltung Mehr Fachkräfte braucht das Land – Diskussion mit Marianne Schieder und Dr. Eva Högl

Dr. Eva Högl (Foto: Benno Kraehahn)

„Mehr Fachkräfte braucht das Land – Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz als Baustein zur Sicherung unseres Wohlstands“ lautet der Titel einer öffentlichen Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Marianne Schieder und Dr. Eva Högl, stellvertretende Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, am Mittwoch, 22. Januar 2020, 18.30 Uhr in Nittenau, Hotel-Gaststätte Pirzer, in der Brauhausstraße 3.