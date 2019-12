SPD besucht Einrichtungen Mit fair gehandeltem Kaffee bedankt sich die SPD Burglengenfeld bei Feuerwehr, Polizei und Co für wichtigen Dienst

Sie machen ihre Arbeit, wenn andere entspannt Weihnachten und Silvester feiern können: Die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr, das Pflegepersonal im Krankenhaus, in den Altenheimen, im Rettungsdienst oder als Polizistin und Polizist. Jedes Jahr zu Weihnachten sagt deshalb eine Abordnung aus SPD-Ortsverein und -Stadtratsfraktion „Dankeschön“ und besucht die Asklepios Klinik, das BRK-Senioren Wohn- und Pflegeheim, die BRK-Bereitschaft, die Polizeiinspektion Burglengenfeld und in diesem Jahr erstmals auch die Freiwillige Feuerwehr Burglengenfeld.

BURGLENGENFELD Unterstützt von der Bundestagsabgeordneten Marianne Schieder überbrachten die Genossinnen und Genossen um Bürgermeisterkandidat Michael Hitzek fair gehandelten Kaffee an die Einrichtungen. „Wir möchten uns für diesen wichtigen Dienst ganz herzlich bedanken – nicht nur, aber vor allem auch an den Feiertagen“, so SPD-Ortsvorsitzender Peter Wein.