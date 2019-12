Bereits in der Grundschule Thema Facebook, Tinder, Instagram ... – öffentlicher Elternabend im Kinderhaus „Tohuwabohu“

Die digitalen Lebenswelten wie Facebook und Instagram gehen auch an unseren Kindern nicht spurlos vorbei, sondern sind bereits in der Grundschule ein Thema. In Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Bistum Regensburg e.V. laden der Elternbeirat und das Kinderhaus „Tohuwabohu“ zu einem öffentlichen Elternabend ein.