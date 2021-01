Russisch und Spanisch Regensburg-App „Integreat“ jetzt mit neuen Inhalten und Sprachen

Die Stadt Regensburg hat ihre mehrsprachige Integrations-Plattform Regensburg-App „Integreat“ deutlich erweitert. Speziell zum Coronavirus und zur Arbeitsmigration sind viele neue Inhalte verfügbar, die auch weiterhin stetig aktualisiert werden. Außerdem wurden alle Informationen nun auch auf Russisch und Spanisch übersetzt, zusätzlich zu den bisherigen Sprachen Deutsch, Englisch und Arabisch.

Regensburg. Die App bündelt lokale Infos rund um das Ankommen und Leben in Regensburg und ist bereits seit über vier Jahren im Einsatz. Das Amt für Integration und Migration arbeitet gemeinsam mit vielen Netzwerkpartnern konstant an den Inhalten und aktualisiert sie nach Bedarf. Weitere Themen der App umfassen Erklärungen zum Ablauf des Asylverfahrens, örtliche Sprachkurse, Freizeitangebote, Beratungsstellen und vieles mehr. Navigationslinks und Telefonkontakte verweisen direkt auf die Ansprechpartner vor Ort.

Die „Integreat“-App wurde von der Augsburger „Tür an Tür – Digitalfabrik gGmbH“ mit einem Team aus Forschern und Studierenden der TU München entwickelt. Inzwischen wird sie in über 60 Städten und Landkreisen in Deutschland eingesetzt.

Die kostenlose Regensburg-App „Integreat“ ist als Webversion im Internet unter integreat.app sowie in den App-Stores für Android- und Apple-Geräte zu finden.