Regensburg FFP2-Masken für pflegende Angehörige – Bürgermeisterin besucht eine Ausgabestelle

Pflegende Angehörige erhalten seit Freitag, 22. Januar, drei kostenlose FFP2-Masken. Regensburgs Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein besuchte die Ausgabestelle in der Stadtteilbücherei Süd im Köwe, um sich vor Ort zu informieren.

Regensburg. „Wir helfen mit unserer Maskenausgabe schnell und unkompliziert all denen, die sich daheim um Angehörige kümmern“, so Bürgermeisterin Freudenstein. Eine zusätzliche Ausgabestelle ist in der Stadtteilbücherei Nord im Alex-Center (Hans-Hayder-Straße 2) eingerichtet. Die FFP2-Masken werden unter Vorlage des Bescheids der Pflegekasse über den Pflegegrad an beiden Orten noch am Samstag, 23. Januar 2021, von 8 bis 12 Uhr, und am Montag, 25. Januar 2021, von 8.30 bis 16 Uhr, ausgegeben.

Auch Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer betont: „Pflegende Angehörige leisten einen unschätzbaren Beitrag für das Gesundheitswesen und sind seit Beginn der Corona-Krise noch mehr Belastungen als sonst ausgesetzt. Hierfür möchte ich meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen.“

Damit sich pflegende Angehörige vor einer Ansteckung besser schützen können, wurde noch in der dritten Kalenderwoche mit der Ausgabe der Masken begonnen, die vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellt wurden.