Neue Broschüre Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2020 im Landkreis Regensburg

Die Broschüre „Das Jahr 2020 im Landkreis Regensburg“ beleuchtet ein Jahr, das trotz aller Herausforderungen den Landkreis in vielen Bereichen voranbrachte. Landrätin Tanja Schweiger bei der Vorstellung des Jahresrückblicks. Foto: Beate Geier

Die druckfrische Broschüre „Das Jahr 2020 im Landkreis Regensburg“ liegt auf. Der Landkreis gibt darin einen Überblick über seine vielfältigen Aktivitäten in 2020. „Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende, in dem wir auch in schwierigen Phasen Weichen gestellt und zukunftsweisende Projekte vorangetrieben haben“, sagt Landrätin Tanja Schweiger.