Novemberhilfe Gotthardt kämpft für Brauereigaststätten

Landtagsabgeordneter Tobias Gotthardt macht sich für Brauereigaststätten stark. Foto: Scholz

„Zahlreiche Brauereigaststätten in der Oberpfalz stehen am Abgrund – und die Hilfskriterien des Bundes bieten keinen Halt. Ich dachte, sie hätten das längst geklärt.“ – mit eindringlichen Worten hat der Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt, Vorsitzender des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten, sich dieser Tage in einem zweiten Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gewandt und eine Klärung der Corona-Hilfsprogramme gefordert.