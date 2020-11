Klare Aussagen gefordert CSU-Fraktion will Klarheit über Klosterackerweg

Foto: Kathrin Lechl

Die CSU-Fraktion will von der Verwaltung klare Aussagen über die Baumaßnahmen am Klosterackerweg in Regensburg. In einer Anfrage an die Stadt-Spitze verlangt die CSU Auskunft über die geplante Nutzung des früheren Schulungsgebäudes der Deutschen Bahn sowie über die mittel- und langfristigen Planungen auf dem Gelände an den Bahngleisen.