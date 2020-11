Stadt und Landkreis Gewalt betrifft alle – Plakataktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Jeden dritten Tag wird eine Frau laut Bundeskriminalamt (BKA) durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet, betroffen sind Frauen aller sozialer Schichten. Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt ist eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen und Kinder – so auch in Stadt und Landkreis Regensburg.

Regensburg. „Gewalt an Frauen geht uns alle an. Um zu helfen, müssen wir offen darüber sprechen“, bekräftigt Landrätin Tanja Schweiger. Anlässlich des „Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November haben die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis eine Plakataktion initiiert, um den Fokus auf das Thema zu lenken. Die Ausstellung ist noch bis einschließlich Samstag, 14. November, im Donau-Einkaufszentrum, Ebene 2, zu sehen sowie auf den Webseiten von Stadt und Landkreis Regensburg.

Gewalt an Frauen und Mädchen hat viele Gesichter: körperliche und seelische Verletzung, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung, Beschimpfung, Bedrohung, Demütigung, Schläge, Mobbing, Cybermobbing, Stalking. Um dem Thema Gewalt gegen Frauen eine größere Aufmerksamkeit zu verschaffen und Hilfsangebote bekannter zu machen, starteten die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Regensburg, Sandra Gretschel und Silvia Siegler, die gemeinsame Plakataktion mit dem Titel „Gewalt betrifft uns alle“. Ziel ist, von Gewalt betroffene Frauen zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Gleichzeitig geht es darum, die Gesellschaft – das können Bekannte, Verwandte oder Kollegen sein – für das Thema zu sensibilisieren und Betroffene aktiv zu unterstützen.

Für die Plakataktion konnten über 30 bekannte Frauen und Männer aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Sport in der Region gewonnen werden. Sie positionieren sich mit ihrem Gesicht und einem persönlichen Statement gegen Gewalt an Frauen. Denn: Gewalt an Frauen und Mädchen ist keine Privatangelegenheit. Es ist Aufgabe aller, die Opfer nicht alleine zu lassen. Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg, resümiert: „Ich sehe es als gemeinsame Aufgabe unserer Gesellschaft, ‚Nein!‘ zu Gewalt an Frauen und Mädchen zu sagen. Denn die Würde von Frauen ist unantastbar. In Regensburg und überall.“

Neben der Ausstellung im Donau-Einkaufszentrum wollen die Organisatorinnen mit Plakaten auf Litfaßsäulen und an öffentlichen Orten in Stadt und Landkreis unter anderem in Büchereien, auf das Thema sowie den Gedenk- und Aktionstag aufmerksam machen. Darüber hinaus findet man alle Fotos und Statements in Kürze auf den Internetseiten von Stadt und Landkreis Regensburg im Internet unter www.landkreis-regensburg.de und www.regensburg.de.