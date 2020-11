Nicht im öffentlichen Raum Jährliche Gedenkveranstaltung anlässlich der Reichspogromnacht und der Zerstörung der Synagoge

Von SA zerstört, demoliert und geplündert: das Kaufhaus Manes in der Goliathstraße; 1904 hatten die Gebrüder Adolf und Theodor Manes das Kaufhaus eröffnet. Foto: Stadt Regensburg

Jedes Jahr im November gedenkt die Stadt Regensburg der Reichspogromnacht. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es überall in Deutschland zu Übergriffen an der jüdischen Bevölkerung. Synagogen in ganz Deutschland wurden ausgeraubt und niedergebrannt, jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, bis dahin Nachbarn und Freunde, wurden zu Opfern des nationalsozialistischen Terrors.