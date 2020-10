Landkreis Cham Neue Mobilitätszentrale vereint alle ÖPNV-Dienstleistungen

Foto: 123rf.com

Die neue Mobilitätszentrale des Landkreises Cham wird in angemieteten Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 8 in Cham und damit im Umfeld des Chamer Bahnhofs eingerichtet. Das war notwendig, weil in der Mobilitätszentrale auch der Bahnvertrieb vorgesehen ist.