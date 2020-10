Halbzeitbilanz ADFC-Fahrradklima-Test 2020 – kann Regensburg seinen Spitzenplatz halten?

Foto: 123rf.com

Am 1. September startete der ADFC seine Umfrage zur Stimmungslage unter den Radfahrenden in Deutschland. Im zweijährigen Rhythmus bewerten die Bürger die Situation für Radfahrende in ihrer Kommune anhand eines Fragebogens. Daraus ergeben sich sehr wertvolle Hinweise für Politik und Verwaltung.