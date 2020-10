Diätenspende Kerstin Radler unterstützt Bühnenbildnerin Katharina Dobner

Im Rahmen der Spendenaktion aus der Diätenerhöhung übergab Regensburgs Landtagsabgeordnete Kerstin Radler nun die vierte Tranche. Die freie Künstlerin Katharina Claudia Dobner erhielt 500 Euro für ihre künstlerische Tätigkeit.

Regensburg. Die Diplom Bühnen- und Kostümbildnerin, die schon bei zahlreichen Theaterproduktionen mitwirkte, freut sich über diese finanzielle Unterstützung in Corona-Zeiten: „Gerade habe ich Räumlichkeiten unter hohem finanziellem und zeitlichem Aufwand als Atelier und Fundus in Stand gesetzt und plane, dort eine kleine Galerie zu eröffnen. Aber auch andere Projekte sind geplant. Da kommt diese helfende Überraschung wie gerufen.“

Dobner wurde von der Stadt Regensburg 2019 mit dem Kulturförderpreis ausgezeichnet und stellt ihre Theaterarbeiten, die Figurinen und Bühnenentwürfe beinhaltet, sowie freie Arbeiten auch aus. Radler, die als kulturpolitische Sprecherin der Freie-Wähler-Fraktion im Bayerischen Landtag die Situation der Künstler- und Kulturszene aufmerksam verfolgt und engagiert begleitet, wünscht Dobner und auch allen anderen betroffenen Künstlerinnen und Künstlern alles Gute in dieser unsicheren Zeit: „Ich versuche zu helfen, soweit es mir möglich ist, und auch immer als Sprachrohr für die Kreativen in meine Fraktion hineinzuwirken. Es fällte mir selbst oft schwer, dass ich nicht noch mehr tun kann. Für uns alle, die wir den Kulturbetrieb lieben, wünsche ich Mut und Zuversicht für die kommende Herbst-Wintersaison“, so Radler abschließend.

Radlers vorhergehende Spenden aus ihrer Diätenerhöhung gingen an das Virtuelle Spectaculum der Regensburger Stadtmaus, die Kleinkunstbühne „Statt-Theater“ sowie die Flüchtlingshilfe von Space Eye für Moria.