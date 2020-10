Landespolitik Tobias Gotthardt − der „Mister Social Media“ des Landtages

Zu Hause in Kallmünz findet die politische Arbeit auch schon mal im Garten statt. Foto: Ursula Hildebrand

Tobias Gotthardt sitzt am Laptop – der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler wohnt in einem kleinen Ortsteil von Kallmünz, arbeitet auch schon gerne mal draußen und hat immer ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger in der Region. Wenn er nicht gerade Sitzungswoche in München hat, ist er in der Region unterwegs. Zu sehen ist das alles auch in sozialen Netzwerken. Vor allem auf Facebook ist Gotthardt fast täglich mit neuen Postings präsent. Diese Arbeit – und seine karierten Sakkos – sind seine Markenzeichen.